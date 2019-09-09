الديهي: المنطقة العربية هي الأكثر بحثًا عن الأفلام الإباحية

قال الإعلامي نشأت الديهي إن المنطقة العربية هي أكبر منطقة بحثًا عن الأفلام الإباحية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن معدل الدين الحكومي لمصر انخفض خلال عامين بنسبة 18%، وانتقلنا من مرحلة الخطر.

وخاطب الشباب المصري قائلًا "بدلًا من الأفلام الإباحية ابحثوا عن حجم الديون المصرية مقارنة بالديون الخارجية لأمريكا وفرنسا وتركيا.. أنا مش بقارن اقتصاد مصر بأمريكا وفرنسا، أنا مش أهبل، لكننا نحاول توضيح حقيقة الأمور".

وتابع "الديهي"، أننا أمام قضية كبيرة جدًا تتمثل في غياب الوعي نتيجة الشائعات والتشكيك ومحاولة هدم الدولة والمتنطعين، معقبًا مخاطبًا المصريين: "أنتم في أيادي تتقي الله، والأمر يدار وفقًا ما يجب أن يكون".