«الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس الأيام القادمة

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حسن علام- متابعات

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام المقبلة ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، متابعًا: "يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة".

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات: "أن نهاية فصل الصيف بحلول 21 سبتمبر الجاري ليبدأ فصل الخريف، والذي ستصاحبه أمطار غزيرة على بعض الأماكن قد تصل إلى حد السيول في المحافظات المحاطة بالجبال".

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نسب الرطوبة ستنخفض عن الأسابيع الماضية وتتراوح بمحافظة القاهرة بين 70 و75%، مع وجود شبورة مائية على الطرق في الصباح الباكر.

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