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مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح جنوبي نيجيريا

عرب وعالم

نيجيريا
نيجيريا

المصريون ووكالات

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لقي 10 أشخاص مصرعهم، الاثنين، في هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبي نيجيريا.
وقال ديفيد أوماهي، حاكم ولاية إبوني (جنوب)، للصحفيين، إن 10 أشخاص قتلوا في هجوم مسلح نفذه مجهولون.
وأضاف أوماهي، أن الهجوم وقع اليوم في منطقة نجبو بولاية إبوني وأدى لمقتل 10 أشخاص وإصابة عدد كبير بجروح.
ولفت إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى الوطني، فيما باشرت قوات الأمن إجراء التحقيقات للوقوف على طبيعة الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، غير أن المنطقة تشهد من وقت لآخر، صراعات مسلحة بين الرعاة والمزارعين.
ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية. -

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