مقتل 3 وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هولندا

09 سبتمبر 2019 - 10:40 م

أكدت الشرطة الهولندية، الإثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة جراء حادث إطلاق النار بحي سكني في مدينة "دوردريخت" جنوبي البلاد.



وقالت شرطة مدينة "روتردام" الهولندية، عبر توتير، إن "حادثًا لإطلاق النار في مدينة "دوردريخت" بالقرب من روتردام، أسفر عن وقوع 3 قتلى وإصابة بحالة حرجة".

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن هناك طفلين من بين القتلى.

وأشارت التقارير إلى أن "حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، مساء الإثنين، وأن أجهزة الطوارئ انتشرت في المكان بكثافة".

وتحدث رئيس بلدية المدينة فاوتر كولف، في تغريدة على "تويتر" عن "حادث إطلاق نار خطير جدا".

وأكد كولف أنه "سيزور موقع الحادث في وقت لاحق من هذا المساء".