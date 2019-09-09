» هذا هو موعد افتتاح محطة مترو هليوبوليس

09 سبتمبر 2019 - 10:56 م

أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل العمل بمحطة مترو هليوبوليس التابعة للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، من أجل إنجازها في الموعد الزمني المحدد لها.



وقال "والي" في تصريحاته، إن هليوبوليس تتميز بأنها أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، حيث تقام على هيئة دورين (محطة فوق محطة)، بإجمالي مساحة 10 آلاف متر، بواقع 2 ونصف فدان، وبأطوال 225 مترًا، وتكون المسافة ما بين منسوب رصيف المترو ورصيف الشارع حوالي 28 مترا، لافتا إلى أن أعمال الحفر الإنشائية وصلت إلى أعماق 50 مترا تحت الأرض، متابعًا: "حفرنا عمارة 18 دور تحت الأرض".



وأشار رئيس هيئة الأنفاق، إلى أن أعمال الحفر استهلكت 100 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة، و18 ألف طن حديد تسليح، لافتا إلى أن المحطة تنفرد بـ18 سلما عاديا و17 سلما كهربائيا، فضلا عن 4 مصاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تقديم خدمة مميزة لركاب مترو الأنفاق من خلال محطة هليوبوليس.



وأوضح أن محطة هليوبوليس كان من المخطط أن يتم تأسيسها لتكون "محطة تبادلية"، لكن مع تطوير مشروعات وإدخال نظام الجر الكهربائي، بدأنا في دراسة الفراغات الموجودة فيها كنشاط استثماري.

