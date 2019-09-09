الرئيس الأمريكي: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني

09 سبتمبر 2019 - 11:40 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، لخفض التوتر الحالي بين بلديهما.



وقال ترامب، في حديث مع صحفيين أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء له مع روحاني: "نعم، من الممكن أن يحدث.. ولا مشكلة لدي مع ذلك".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "على إيران أن تعالج وضعها لأنهم بصراحة في موقف سيئ جدا حاليا".



وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير رجحت أن يجري ترامب وروحاني لقاء ثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني نفى وجود هذا الاحتمال.



وفي ختام قمة مجموعة "G7" بفرنسا، في 26 أغسطس/ آب الماضي، أعرب ترامب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني.



وحول المحادثات مع حركة "طالبان"، قال ترامب ردا على سؤال للصحفيين: "لقد انتهت تماما.. من ناحيتي انتهت".