إعصار فاكساي يودي بحياة 3 أشخاص في اليابان

10 سبتمبر 2019 - 12:10 ص

ارتفعت أعداد ضحايا إعصار "فاكساي"، الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو ومحيطها إلى 3 أشخاص، وإصابة العشرات.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في 3 مناطق هي "شيبا" و"سيتاغايا، وحي "كاناغاوا" في طوكيو جراء الإعصار فاكساي.

وأضافت أن الشرطة أعلنت فقدان شاب في عمر الـ17 على سواحل منطقة شيبا.

كما حوصر قرابة 14 ألف شخص في مطار ناريتا جراء تعطل نظام النقل العام من المطار إلى مركز المدينة، بحسب مسؤولي المطار.

فيما وجهت إدارة المطار بعض الرحلات الدولية من ناريتا إلى مطار هانيدا في طوكيو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن سرعة الرياح بلغت، في منطقة شيانا، 207 كليومترات في الساعة، و156 كيلومترا في طوكيو.

بدورها أعلنت الإذاعة اليابانية إصابة 61 شخصا جراء الإعصار، فيما انقطع التيار الكهربائي عن 930 ألف منزل في سيبا وكاناغاوا.

وقد أثر الإعصار على حياة 3 ملايين موظف وعامل في بداية الأسبوع بالبلاد، وسط تأجيل رحلات القطارات وإلغاء أكثر من 160 رحلة داخلية في المطارات.