» حارس الزمالك يبكى على الهواء بسبب "شيكابالا"

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الرياضة

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جنش

المصريون ـ متابعات

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توجه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالشكر لزملائه وللجهاز الفني والاداري ولجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له وذلك عقب الفوز بلقب كأس مصر.
وقال جنش باكيا، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "اشكر الجميع، المواقف هي التي تظهر المعدن الحقيقي، سعيد لكل هذا الحب"
واردف : هذا هو ما سوف نحصده من كرة القدم، انا "مسنود" بحب الناس.
وتابع : أشعر بأنني ابن النادي حتى وان لم أكن من الناشئين، وسوف اظل دائما جزء من هذا الكيان.
واستكمل : هتاف الجمهور لي شىء كبير، اعتذر عن عدم حضوري لمباراة النهائي ولكن حركتي أصبحت صعبة، كنت اتمنى ان اكون متواجد.
وأكد : وصل لي فيديو لشيكابالا وهو يحتفل بقميصي، شعرت وقتها ان تعبي لم يهدر، وان الجميع يقدرني، وارتفعت روح المعنوية.
واتم كلماته : لا استطيع ان اعبر عما أشعر به، ولكني اتمنى ان اعود سريعا، اشكر الجميع.


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