أبو هاشم يكشف سر خناقة وليد شرابي مع أحمد حسن الشرقاوي

10 سبتمبر 2019 - 06:17 ص

كشف المستشار عماد أبو هاشم - القيادي الإخواني المنشق العائد لمصر - أسرارا جديدة عن جماعة الإخوان بعد انشقاقه عنها.



وقال "أبو هاشم" في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" : "ما يسمى المجلس الثوري كان يعقد بعض المؤتمرات في تركيا ويحضرها آخرون من دول أخرى وكان المجلس يدفع تذاكر السفر للكل".



وإضاف: "في أحد الأيام اتصل بي أحمد حسن الشرقاوي ، وقال لي إن وليد شرابي يتعمد التعامل معه بشكل سيء وأنه لا يرسل له تذاكر الطيران ، ويتحرك على نفقته الخاصة".



واستدرك: "لما ذهب الشرقاوي لاجتماع المجلس وجده يصطحب مها عزام و زوجها إلى اجتماع سري ، فاعترض الشرقاوي ، قال له شرابي إن المجلس به أمور سرية ولا يصح أن يطلع عليها الكل فانفعل الشرقاوي ، لكن شرابي ذكره بأنه لديه منصب أكبر منه في المجلس وبالتالي يحق له أي قرار".



وتابع: "جاء مختار العشري القيادي الإخواني المسؤول عن اللجنة القانونية في المجلس ليستمع للطرفين وحقق في شكوى شرابي ضد الشرقاوي أما شكوى الشرقاوي ضد شرابي فتجاهلها، وقتها قلت للشرقاوي عليك أن تستقيل ، وبالفعل استقال الشرقاوي وقال فيما معناه أن من يملكون الأمور في المجلس الثوري لا يصلحون".



