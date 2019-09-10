شيكابالا يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي .. فما هي؟

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شيكابالا

رد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على اتهام جماهير الأهلي له بسب النادي بعد فوز الزمالك بكأس مصر.

وأصدر "شيكا" بيانا عبر صفحته ، قال فيه:  "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر فى بداية الموسم بين الزمالك والأهلي،ولا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".

واضاف:" ما حدث أمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه الإهانة لأي نادي منافس اثناء احتفالي" مستطردًا:" وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

واختتم: "أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات، لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوي اي شئ، رحم الله الـ20 والـ74".

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