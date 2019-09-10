» مدرب الأهلي يكشف أغرب ما قاله مارتن يول بعد هجوم الجماهير عليه

10 سبتمبر 2019 - 06:40 ص

كشف طارق سليمان - مدرب حراس مرمى الأهلي السابق - أغرب ما فعله الهولندي مارتن يول حين شاهد غضب جماهير الفريق الأحمر بسبب تراجع النتائج.



وقال "سليمان" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الأمور كانت تسير بشكل جيد في بداية مارتن يول ، ولذلك كانت الجماهير مرتاحة لكن مع تراجع النتائج بدأت الجماهير تغضب بشدة من مارتن يول".



وأضاف: "لما الأداء بدأ يتغير والنتائج حصل فيها اهتزاز والجمهور بدأ ينتقده في الشارع، جه قال للجهاز الفني انا اشتغلت في انجلترا وأي مباراة ليها 3 نتائج يا فوز يا تعادل يا خسارة، لكن الأهلي وجمهوره النادي الوحيد في العالم الي عنده نتيجة واحدة كل مباراة وهي الفوز".