» أول ظهور لابنة "بيومي فؤاد" .. وهذا رأيها في والدها

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بيومى فؤاد

عرض برنامج "The Insider بالعربي" لقاءً مع الطفلة "جود" ابنة الفنان بيومي فؤاد على هامش مسرحية "3 أيام في الساحل" .

وقالت "جود" الابنة الصغرى للفنان بيومي فؤاد، والتي أوضح أنها حضرت عروض المسرحية أكثر من مرة، مضيفًا: "أوقات أصحى من النوم ملاقيش غيرها في البيت فبجيبها معايا".

من جانبها، أوضحت الطفلة أنها معجبة بالمسرحية ولم تمل منها، خاصة وأن العروض الت حضرتها شهدت عدد من التغيرات سواء في الملابس أو الإيفيهات أو بعض الجمل.

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