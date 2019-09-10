معلومات جديدة عن موت العالم المصري يكشفها السفير المصري في المغرب

10 سبتمبر 2019 - 10:57 ص

أعلن السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، عن معلومات جديدة عن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمان العالم المصري أبو بكر إبراهيم والتي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية، حيث أكد أنها ستصدر بعد أسبوع.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن جثمان العالم الراحل سيتم نقله اليوم إلى القاهرة.

وتوفي العالم أبو بكر عبد المنعم رمضان، يوم الخميس الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري بمدينة مراكش.

وأوضح السفير المصري بالمغرب أنه أثناء الاجتماعات في إطار الورشة، شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسئولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.