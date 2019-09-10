  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:38 ص
بحث متقدم
العالم المصري

معلومات جديدة عن موت العالم المصري يكشفها السفير المصري في المغرب

المعاشات

مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهى": "طول ما أنا شايف الشيء ده هيجيلي جلطة"

ريهام سعيد

ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي وراء اعتزالها الإعلام

محمد صلاح

هدف "صلاح" الأفضل لليفربول في أغسطس

الهارب محمد علي ووالده

ساويرس يسخر من فيديوهات الهارب "محمد علي".. بهذا الرد

طبيب

طبيب يعاشر ممرضته.. ويلقى بالطفل أمام مسجد

سيف القذافي

تدوينة مفاجئة لسيف القذافي عن السعودية

الفنانة إسعاد يونس

شاهد.. هدية ضيفة تصدم إسعاد يونس على الهواء

جثة

ضربها حتى الموت.. قاتل زوجته يعترف بتفاصيل مثيرة

بالفيديو ..

ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي وراء اعتزالها الإعلام

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"

#

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مُفزعة عن مرضها:«لو عطست مناخيري هتقع»

#

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

#

السبب الحقيقي لإقالة النائب العام في السودان

نجيب ساويرس

محمد على

فيديوهات

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عبر  تسجيل صوتي لها عبر حسابها على "إنستجرام "، الحقيقة وراء قرار اعتزالها العمل بالإعلام.

وأوضحت ريهام سعيد أن السبب في ذلك هو الجهل، حيث كتبت في تعليقها على التسجيل الصوتي: "سبب اعتزالي الإعلام .. الجهل " .

وتحدثت ريهام خلال التسجيل الصوتي موجهة حديثها إلى من يهاجمها والذين لا يحبون برنامجها وليسوا من جمهور برنامج ” صبايا ” بعرض مثال إنه إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج وتوعية الناس لمن يملكون حالات مشابهة بكيفية التعامل معه بإعطائهم مثال حي .

وأشارت إلى الإعلام الغربي ووجود نماذج كثيرة من نوعية هذه البرامج ومقدمي البرامج مثل : ”أوبرا وينفري” و”دكتور فيل” الذين يقدمون أمثلة حية ممن يواجهوا بعض القضايا مثل الإدمان والتحرش والاغتصاب .. وأن تلك البرامج تنتمي لنوعية البرامج الواقعية التي تهدف إلى وعظ وتوعية الناس من خلال المواقف الحية .

وعلقت على ما واجهته من بعض الناس من ”سوء النية” على حد قولها وفقدان الناس الثقة في أي شىء بسبب تعليقات الناس على ما تقدمه ببرنامجها فقالت على سبيل المثال إنها عندما تعرض الحالات التي تساعدها يتهمها البعض بالمتاجرة بهم وبمشاعرهم وإذا لم تعرضهم يتهموها بعدم مساعدتهم أو سرقة التبرعات .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "نبات الخلود" صبار مصرى يعالج أمراض العالم
» قمر اللبنانية تثير غضب متابعيها بإطلالة "مثيرة"
» ابنة عمرو دياب تتعدى الخطوط الحمراء بمقطع فيديو "جريء"
» نقل فنان شهير إلى المستشفى بسبب "حصان"
» رقص فنانة شهيرة فى "عاشوراء" يثير الجدل
» أول ظهور لابنة "بيومي فؤاد" .. وهذا رأيها في والدها
» أصالة تروي قصة صديقتها التي خانها زوجها .. فمن هي؟
» فنان شهير يظهر بوزن منخفض للغاية .. والجمهور يتساءل
» تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ"سوسن بدر"
» ابنة فنان شهير: والدي تبرأ من هذا المسلسل الشهير له
» مدرب الأهلي يكشف أغرب ما قاله مارتن يول بعد هجوم الجماهير عليه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة