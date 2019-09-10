تدوينة مفاجئة لسيف القذافي عن السعودية

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السعودية

سيف القذافي

الربانية

قال سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إن الرعاية الربانية تتولي المملكة العربية السعودية.

وكتب سيف القذافي على حسابه في تويتر: "لم أشاهد دولة مرت بأزمات وخرجت منها أقوى مما كانت سوى السعودية".

وأضاف: "أزمات الخليج الأولى والثانية والثالثة، وأزمة أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى أزمة الربيع العربي، والذي وصفه في تدوينته بـ"العبري".

كما اجتازت أزمة تولي أوباما رئاسة أمريكا وما تلاها من فراغ في المنطقة، بالإضافة إلى أزمة جمال خاشقجي، وغير حسن السياسة هناك رعاية ربانية لهذه الدولة.


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