الجندي: درست ربع مليون مجلد عشان أقعد القعدة دي

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الشيخ خالد الجندي
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أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته بما وصفه بالنجاح الكبير الذي يحققه برنامجه، في مختلف أنحاء العالم.

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن العالم أجمع أصبح يتابع حلقات البرنامج، معقبا: "الحلقات أصبحت مسمعة بشكل منقطع النظير، وركبنا الترند بتاع السوشيال ميديا في جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "كل وكالات الأنباء في العالم تحدثت عن البرنامج"، مؤكدًا أنه يقدم سبقاً فى مجال الإعلام المصري من خلال برنامجه. وفي سياق أخر أثارت تصريحات سابقة عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذكره عدد المجلدات التي درسها.
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وتحدث الجندي ،عن ضرر الشائعات، والحديث بغير علم، وأهمية وحاجة الإنسان إلى التعلم "حتى لو كان نبيا"، واستمرارية عملية التعلم حتى تنتهي حياة الإنسان. وأكد أنه لا محيص عن العلم، معقبا : "أنا شخصيا، الحمد لله رب العالمين، درست حوالي ربع مليون مجلد، علشان اقعد القعدة دي".

 وجاءت التعليقات متنوعة، ما بين من تعامل مع كلمات الشيخ بوصفها مجازا، ومن قال أن رقم "ربع مليون" في حد ذاته هو رقم غير منطقي، حيث يحتاج الإنسان إلى 68 عاما لقراءة هذا العدد، إذا ما كان يقرأ بواقع 10 مجلدات يوميا.

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