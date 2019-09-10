حماس تسيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة

10 سبتمبر 2019 - 12:40 م

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان، نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، أن الحوامّة، كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة.

وبحسب البيان فإن الطائرة المُسيّرة كانت تحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازًا معدًا لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها.

ولم تقدم كتائب القسام، مزيدًا من التفاصيل حول الطائرة والمهمة التي كانت بصدد تنفيذها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر صباح الثلاثاء، أن طائرة مسيرة سقطت خلال ساعات الليل في جنوب قطاع غزة، دون أن يوضح طبيعة مهمتها أو أسباب سقوطها.

وصرح أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الطائرة سقطت، في ساعات الليلة الماضية، في جنوب قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي سبق أن أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط عدة طائرات مسيرة فوق أراضي القطاع.