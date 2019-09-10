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أردني يلقى بنفسه وطفلته من أعلى فندق بالعقبة

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انتحار
انتحار

متابعات- الدويني فولي

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أقدم شاب، يبلغ من العمر 25 عامًا، في الأردن على الانتحار، وذلك برمي نفسه من أعلى سطح فندق في محافظة العقبة، وهو يحمل طفلته البالغة من العمر عامين.
وقال الناطق الإعلامي للأمن العام المقدم عامر سرطاوي، إن ”بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم الثلاثاء حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة“.

وأضاف السرطاوي في بيان له، أنه ”جرى إسعافهما لكن ما لبثا أن فارقا الحياة“.

وتابع أن ”التحقيقات أشارت إلى قيام ذلك الشخص المُتَوَفَّى بإلقاء طفلته ومن ثم ألقى بنفسه من أعلى إثر خلافات عائلية، وما زال التحقيق جاريًا في الحادثة“.

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