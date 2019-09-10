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"إطالة الأظافر وتوريث المقابر وكفارة اليمين".. 3 أسئلة لـ"جمعة"

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الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

إيمان هاني

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وجهت سيدة سؤالاً، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلة: "هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟".

وأجاب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قائلاً: "إطالة الأظافر مفيهاش بركة، صدقوني تطويل الأظافر مفيهوش بركة، مش هصدقوني خليكم في الغم اللي انتم فيه".

كما ورد الدكتور علي جمعة، عن سؤال مفاده: "نعلم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فما مقدار إطعام كل فرد"، قائلاً: "إن مقدار إطعام كل مسكين يكون 20 جنيهًا، وهى قيمة 2.5 كيلو حبوب مثل القمح أو الفول أو الأرز".

 أيضًا وجه شخص سؤالاً قائلا: "هل المقابر تورث" ومن ناحيته أكد "جمعة"، أن الذى يورث هو: الاختصاص والمنفعة، بمعنى: أن تكون هذه المقابر مختصة بعائلةٍ ما؛ فلا يجوز لعائلة أخرى أن تدفن فيها أحداً إلا بإذنٍ منهم.

وتابع: إن الجلوس على المقابر منهي عنه، والسير على المقابر التي بها موتى يكون للضرورة، أي للدفن فقط، فالإنسان يجب احترامه حيًا وميتًا.

واستشهد بما روى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ» رواه مسلم في صحيحه.

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