فى اجتماع ملكى.. حزمة قرارات للملك سلمان وترحيب بوزير الطاقة

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عبد القادر وحيد- وكالات

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مجلس الوزراء

الملك سلمان

وزير الطاقة

رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بانضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنيًا لسموه التوفيق والسداد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جدد مجلس الوزراء وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

كما أشار المجلس في اجتماعه إلى ما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وأعرب عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

ووافق أيضًا على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف.

وفي الاجتماع رحّب بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.


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