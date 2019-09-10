العثور على حارس دولي ميتاً في فندق

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توفي حارس مرمى منتخب كوراساو جارزينيو بيتر عشية مباراة ضمن تصفيات CONCACAF (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) مع فريق هايتي.


وغرد فيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد "الكونكاكاف" على حسابه في "تويتر": "لقد صدمت بشدة لسماع نبأ وفاة جارزينيو بيتر، لاعب كرة القدم غير العادي. تعازينا لعائلته وزملائه واتحاد كرة القدم في كوراساو".
وكشف وزير الرياضة الهايتي إيدوينغ تشارلز أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب، موضحا «في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر، أصيب جارزينيو بييتر بعارض صحي وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب الى النوم بشكل طبيعي».

وأفاد الوزير إنه تم العثور على اللاعب ميتا في غرفته صباح الاثنين، مشيرا الى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

وبعد أن استهل منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول للنسخة الأولى من دوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بالفوز على هايتي 1-صفر السبت على أرضه، يتواجه منتخب كوراساو مجددا مع المنافس ذاته اليوم لكن في بورت أو برنس.

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