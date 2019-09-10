العثور على حارس دولي ميتاً في فندق

10 سبتمبر 2019 - 02:04 م

توفي حارس مرمى منتخب كوراساو جارزينيو بيتر عشية مباراة ضمن تصفيات CONCACAF (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) مع فريق هايتي.





وغرد فيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد "الكونكاكاف" على حسابه في "تويتر": "لقد صدمت بشدة لسماع نبأ وفاة جارزينيو بيتر، لاعب كرة القدم غير العادي. تعازينا لعائلته وزملائه واتحاد كرة القدم في كوراساو".







وكشف وزير الرياضة الهايتي إيدوينغ تشارلز أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب، موضحا «في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر، أصيب جارزينيو بييتر بعارض صحي وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب الى النوم بشكل طبيعي».





وأفاد الوزير إنه تم العثور على اللاعب ميتا في غرفته صباح الاثنين، مشيرا الى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.



