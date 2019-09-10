بعد إشادته بـ ياسر برهامي.. "الباز": "أنا بلمع مصر"

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الحياة السياسية

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

إيمان هاني

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المحور

ياسر برهامي

السلفيين

الباز

سخر الإعلامي محمد الباز، من اتهام البعض له بتلميع الداعية السلفي ياسر برهامي عقب حديث الأخير عن الإخوان بعد ثورة 30 يونيو.

 وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، شهادة ياسر برهامي حول جماعة الإخوان نقلتها فقط بشكل واضح، لافتَا إلى أن "برهامي" وصف الإخوان بأنها جماعة تكفيرية وتعادي المجتمع ووصفها بالجماعة الدموية.

وأشار إلى أن حديثه عن هذه الشهادة ليس هدفه تلميع السلفيين مثلما قيل، ولكنه استعرض شهادة أهم قيادي سلفي في مصر حول جماعة الإخوان.

ولفت الباز، إلى أن السلفيين من المفترض أن يكون موقفهم أوضح مما هو موجود الآن، فيما يتعلق بالقضية الوطنية المصرية، متابعًا: "غير مطلوب وجود أي ولاء أو انتماء لفكرة أو لجماعة أو أيديولوجية أو لكيان خارجي، المطلوب أن يكون الولاء الكامل لمصر".

 ولفت إلى أن استعراضه شهادة ياسر برهامي حول ما قام به الإخوان من مآسٍ كثيرة داخل مصر، عمل مهني، معقبًا: "أنا مش بلمع السلفيين، أنا بلمع مصر، بقول البلد عايزة إيه وبيحصل فيها إيه".

وأوضح الباز، أنه يُحاول البحث عن أرض مشتركة لكي يتعايش الجميع بصورة متصالحة، معقبًا: "أنا ضد الإقصاء بشكل كامل، ممكن أختلف معاك لكن لا يمكن أن أقبل إقصاءك، لكني أقبل إقصاء الإخوان في مصر، لأنهم عدو، عايزين يحكمونا أو يقتلونا".

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