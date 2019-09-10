"الزراعة": "إحنا ما ينفعش نجوع"

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الزراعة

دي إم سي

محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مجال الزراعة هذا العام شهد طفرة كبيرة، من خلال إنشاء العديد من المشاريع الكبرى التي تهتم بالمزارع والمنظومة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، بما يعود بالنفع على المزارع والدولة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن الفترة الأخيرة شهدت استصلاح أراضي جديدة، وهذا واضح من زراعة البنجر في غرب المنيا ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وهذا المشروع يعتبر نقلة كبيرة في توفير السكر بمصر، ودليل على توسع خريطة الزراعية في مصر، رغم وجود تحدي قلة المياه، معقبًا: "إحنا مجتمع ما ينفعش يجوع، إحنا شعب بيعيش على خير الزراعة".

وتابع أن وزارة الزراعة تدعم الفلاح في توفير الأسمدة والإرشاد الزراعي والتقاوي، ولم تكتف بهذا فقط، بل تعمل على مساعدة صغار الزراعيين في تسويق منتجاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فتح منافذ لربط المستهلك بالمزارع بشكل مباشر، وهذا يوفر على المستهلك في تكلفة شراء المحصول، نتيجة وجود سلسلة كبيرة من حلقات التوزيع، وفي نفس الوقت يحقق ربحية أكبر للمزارع.

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