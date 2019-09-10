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«نتنياهو» يتوعد بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

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نتنياهو
نتنياهو

متابعات - الطيب حسين

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، فرض السيادة على غور الأردن عقب الانتخابات.

جاء هذا في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أكد خلاله أنه سيتم فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.

وأضاف نتنياهو أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وشدد في كلمته على أنه على الجيش الإسرائيلي التواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة.

وأفاد بأنه سيقدم للـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن.

وأكد مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام لهم في الشرق الأوسط.

وبين نتنياهو أن عملة ضم غور الأردن لإسرائيل سيكون خطوة أولى إذا فاز في الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح نتنياهو بأنه يجب على إسرائيل أن تصل إلى حدود ثابتة لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة.

كما عرض رئيس الوزراء خرائط لغور الأردن، حيث قال إن الخارطة التي يعرضها تابعة للأجهزة الأمنية منذ عام 2013 - 2014، مؤكدا أنها تعطي تل أبيب السيطرة حتى الجهة الشرقية التي تمتد من طريق ألون حتى وادي أور، وتستمر حتى عين جدي، وتضم كل الوحدات الاستيطانية الموجودة هناك.


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