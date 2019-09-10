السيسي: تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يهم العالم بأكمله

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها، ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ليس مهمًا فقط للشرق الأوسط واستقراره، وإنما تمتد أهميته للعالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم، وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير الكندي في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بمبادرة المركز بزيارة مصر، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية، وذلك لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها.