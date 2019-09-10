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مدافع الأهلي يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

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الرجاء
الرجاء

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المصريون

الاهلى

كوليبالي

الرجاء

فسخ مسئولو الرجاء المغربي اليوم الثلاثاء تعاقده المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الكروي السابق بالأهلي، بالتراضي بين الطرفين.

الموقع الرسمي للفريق المغربي، أكد أن إدارة الرجاء توصلت لاتفاق مع كوليبالي يقضي بفسخ التعاقد بالتراضي.

وتمنى الرجاء المغربي للمدافع المالي ساليف كوليبالي التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.

وكان رحل كوليبالي عن صفوف الأهلي رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما قضى مدافع مازيمبي الكونغولي السابق موسم ونصف مع الفريق الأحمر.


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