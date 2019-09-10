بعد الاتصال الهاتفي.. العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

10 سبتمبر 2019 - 07:55 م

أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، وصل اليوم، إلى الرياض في زيارة رسمية.

وأوضحت أنه التقى خلالها بالعاهل السعودي حيث سلمه رسالة من أمير الكويت.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل حول فحوى الرسالة التي تأتي في وقت يعالج فيه أمير الكويت بأحد مستشفيات الولايات المتحدة، وحديث رسمي كويتي عن تفاؤل بحل الأزمة الخليجية.

كما التقى بولي العهد االسعودي، محمد بن سلمان، حيث اطمأن على صحة أمير الكويت، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاھتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، نواف الأحمد الجابر الصباح، السفير السعودي ببلاده سلطان بن سعد بن خالد وجرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والإثنين، قال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن بلاده متفائلة أكثر بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع.

والأحد، أعلنت الكويت، أن أمير البلاد، دخل أحد المستشفيات الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة لم تحدد طبيعتها.