نيجيريا تتأهل إلى أمم إفريقيا في مصر

10 سبتمبر 2019 - 08:01 م

حجز منتخب نيجيريا مقعدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، بعدما حقق فوزًا عريضًا على السودان بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي الثالث.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين المنتخبين إنتهت بفوز منتخب السودان بهدف دون مقابل، ليتفوق منتخب نيجيريا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 1.

وإنضم منتخب نيجيريا إلى جنوب افريقيا وزامبيا المتأهلين لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.