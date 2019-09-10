تصفيات المونديال.. أستراليا تتخطى الكويت بثلاثية

10 سبتمبر 2019 - 08:14 م

فاز منتخب أستراليا على مضيفه منتخب الكويت بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "الكويت الدولى" فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكآس آسيا 2023.

احرز ماتيو ليكى هدفى منتخب أستراليا الأول والثانى فى الدقيقتين 7 و30، وآرون موى فى الدقيقة 38.

وكان منتخب الكويت قد حقق فوزا كبيرا على نيبال 7-0 فى الجولة الأولى، فيما تعد مواجهة اليوم الأولى للمنتخب الأسترالى.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب أستراليا وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا المتصدر.