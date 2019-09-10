وديًا.. الإنتاج الحربي يهزم المقاولون العرب

10 سبتمبر 2019 - 08:33 م

فاز فريق الإنتاج الحربي علي نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجبل الاخضر استعدادًا للموسم الجديد.

سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادوا انياس ومحمد رجب.

تعادل فريقا الإنتاج الحربى ومنتخب السويس بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد ، كما سحق فريق الإنتاج الحربى نظيره إف سى مصر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مبارياته الودية التى أقيمت مساء الخميس الماضى.

خاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الإماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.