  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يدعو البرلمان للانعقاد في هذا الموعد

لحظة هروب نتنياهو

«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

منتصر

خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

السعودية

السعودية ترد على تداول لحم الخنزير في المملكة

ارشيفية

بعد الاتصال الهاتفي.. العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

أرشيف

بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر

أرشيفية

الكويت تسجل قضية ضد القنصلية المصرية

حجاج

بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة

الداخلية

سقوط 16 إخوانيًا في شباك «الداخلية».. التفاصيل كاملة

الملك سلمان والرئيس السيسي

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن مصر

بعد موجة التراجع.. سعر الذهب يرتفع جنيهين

مال وأعمال

الذهب
الذهب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة

#

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب.. وصل لهذا الرقم

#

تعرف على سعر الذهب اليوم

#

استقرار سعر الذهب

عيار21

سعر الذهب

زيادة أسعار الذهب

شهدت أعيرة الذهب، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، تذبذبا واضحًا ليرتفع سعرها جنيهين مقابل تراجع 4 جنيهات في بداية التعاملات.

يأتي ذلك عقب تراجع  لم يدم طويلا في أسواق المعدن الأصفر، ليباع العيار 24 بـ791 جنيها مقابل 789 جنيها، وعيار 21 بـ693 جنيها، فيما سجل العيار 18 نحو 593 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5.544 جنيه.

وأكد رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، على أن انخفاض المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة كان انخفاضًا مؤقتًا.

فيما توقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc ، أن التوتر العالمي يدفع الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة شراء الذهب بكميات كبيرة للحفاظ على قيمة أموالها، لذلك من المؤكد ارتفاع المعدن الأصفر في ظل عدم وجود حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن الذهب لا يعد استثمارًا، ولكنه حفظ قيمة الأموال، مشيرًا إلى انخفاض سعر الذهب قد يرجع إلى وجود مضاربات أو لعب في البورصة، أو أن هناك احتمالات لانتهاء التوتر بين الصين وأمريكا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تصفيات المونديال.. السعودية تسقط في فخ التعادل أمام اليمن
» رسالة تهئنة من السفارة الأمريكية إلى نادي الزمالك
» بعد موجة التراجع.. سعر الذهب يرتفع جنيهين
» «ميتشو» يعلن قائمة الزمالك في لمواجهة بطل السنغال
» لاعبة أمريكية تهاجم «رونالدو»: «رمزًا للفساد»
» بعد مقتل 31.. بلد خليجي يتحدث عن ضحاياه في كربلاء
» مروان محسن ينعش خزينة الأهلي بـ148 ألف دولار
» بعد ثلاث سنوات زواجا.. أول مولودة للفنانة حنان مطاوع
» تصعيد إماراتي ضد قطر
» ترامب يقيل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة