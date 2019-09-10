» رسالة تهئنة من السفارة الأمريكية إلى نادي الزمالك

10 سبتمبر 2019 - 08:44 م

حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة على تهئنة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل "تويتر": "تهانينا لفريق الزمالك للفوز بكأس مصر 2019".

حصد الزمالك لقب كأس مصر، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، فى لقاء احتضنه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما فى الدقيقة 52، قبل أن يضيف أشرف بن شرقى الهدف الثانى فى الدقيقة 63.

واختتم أهداف الزمالك اللاعب أشرف بن شرقى فى الدقيقة 83، ليفوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر للعام الثانى على التوالي.