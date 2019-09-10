كنائس ومساجد.. الدين لله.. والعلاج للجميع بالمجان

مسجد «المصطفى».. الإشعة المقطعية والرنين ورسم المخ بالمجان



مسجد مصطفى محمود قبلة الغلابة من جمعي المحافظات.. ومسيحية: «يحميهم الرب»

«السبع بنات» أشهر مستشفى متخصص علاج فعال للأذن والأنف.. والمرضى: «ربنا يبارك لهم»

عيادات «الأنبا أبرام».. المسلمات الأكثر ترددًا عليه.. والابتسامة عنوان

ذاب الهلال مع الصليب في نسيج واحد، ليترجم عمليًا شعار التآخي بين نسيجي الأمة، وليقول إن "الرحمة للجميع"، فالجسد المصري واحد، والألم واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، فالكل سواء، هذا مسلم يقصد مشفى خيريًا تابعًا لكنيسة، وذاك مسيحي يتردد على جمعية طبية إسلامية، الكل يتبارى على تقديم الخدمة العلاجية، بلا تمييز، الرحمة هي الأساس، وعلى منضدة الكشف الكل سواء.

تنتشر العديد من المساجد والجمعيات الشرعية والأديرة والكنائس في كل ربوع البلاد، فاتحة أبوابها لاستقبال المترددين عليها للكشف الطبي والانتفاع بالخدمات العلاجية على دون مقابل أو بمقابل رمزي بسيط.

الجمعية الشرعية

والجمعية الشرعية هي الأكثر تخصصًا في تقديم الخدمات الطبية في محافظات مصر المختلفة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، حيث يقع "مسجد المصطفى"، يقدم المسجد التابع للجمعية، في توفير جميع أنواع الأشعة التشخيصية بالمجان، كما تم افتتاح وحدة لتفتيت الحصوات وتقدم خدماتها بالمجان أيضًا لجميع المواطنين، وكذلك توجد عيادات خاصة لمتحدي الإعاقة مجانًا.





يقول "مينا"، الذي كان يجلس في انتظار نتيجة الأشعة الخاصة به لـ"المصريون": "المركز محترم والنتائج بتاعته معترف بيها عند كل، الدكاترة ربنا يجازيهم كل خير ويجعله في ميزان حسناتهم، أنا تعبت لغاية ما لقيت مكان يعملي أشعة تكون نتيجتها مظبوطة وخصوصًا أن أشعة الرنين بره غالية جدًا".

أيضًا، هناك فرع تابع للجمعية الشرعية المطرية بميدان المطرية شارع الحرية، متخصص في علاج العيون، وإجراء عمليات مناظير العيون بالمجان لجميع المواطنين، ومن المقرر أن يتم نقله قريبًا إلى فرع مدينة نصر.

أما المركز الطبي بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة، فإلى جانب أنه يقدم خدمات طبية متنوعة للمواطنين، فهو متخصص في علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقوم بعملية الغسيل بالمجان.

تقول الحاجة "أم أحمد" لـ"المصريون": "الحمد لله إن المسجد فيه غسيل، لأني مش عارفة كنت هروح أغسل فين، وفي أوضة الغسيل، هتلاقي المسلم والمسيحي قاعدين جنب بعض مافيش تفرقة بينا، فالمرض ما بيفرقش بين حد".

إلى جانب ذلك، هناك مراكز مناظير الجهاز الهضمي وحقن دوالي المريء بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ومركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومستشفى علاج الحروق ومرضى السرطان بجمعية أحمد عرابي طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى .

مسجد مصطفى محمود

جمعية مصطفى محمود افتتحها الفيلسوف والطبيب مصطفى محمود عام 1979 بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، على مساحة 2500 متر مربع.

وتكتظ جنبات المستشفى الملحق بالمسجد بالمرضى الذين أرهقتهم تكاليف الكشوفات، أو لا تسمح ظروفهم بدفع "فيزيتة" الطبيب في العيادات والمستشفيات الخاصة، أتوا من جميع محافظات مصر، فالمكان يحظى بسمعة جيدة تسبقه ويتهافت عليه الجميع، ولا تقتصر الخدمات الطبية على فئة دون غيرها، فهي للجميع.





ويمتد الأمر أيضًا إلى المساعدات الاجتماعية والإنسانية من مادية وعينية إلى الجميع دون تفرقة.

وتقول "مريم" بلكنة صعيدية واضحة لـ"المصريون": "أنا جيت من سوهاج لمستشفي مصطفى محمود، لأن الدكتور قالي أنتي علاجك هنا، وفي المستشفى هتلاقي دكاترة كويسين ومتخصصين جدًا، بس نتيجة التحليل اتأخرت، لإني أنا موضوعي خطير شوية وربنا يسترها، صدقيني أنا مطمنة هنا للدكاترة وحاسة أن علاجي هيكون علي أيدهم بأذن الرب".

وقال الدكتور محمد ربيع، مدير القطاع الطبي عضو مجلس الإدارة لجمعية مصطفى محمود الخيرية، إن عدد المترددين على العيادات التابعة للجمعية بجميع التخصصات وصل في العام الماضي إلى 600 ألف حالة.

وأضاف: "عدد المترددين على أقسام الخدمات الطبية من معامل تحاليل ووحدات أشعة "رنين ومقطعية وموجات صوتية وأشعة عادية" خلال العام الماضي وصل إلى 500 ألف حالة".

وأشار إلى أن "الخدمات الطبية تقدم بأسعار أقل بنحو 50 المائة من الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية في مصر"، لافتًا إلى أنه يتم المساهمة في العمليات الجراحية لغير القادرين بحوالي 700 ألف جنيه شهريًا.

وأوضح أنهم يساعدون في زراعة الكبد والكلى والقوقعة، حيث تساهم الجمعية بعلاج 30 حالة شهريًا بحوالي 300 ألف جنيه، وكذلك في دعم الأجهزة الطبية بحوالي 50 ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن تقديم مساعدات في الأدوية للأمراض المزمنة وغير القادرين بحوالي 500 ألف جنيه شهريًا.

مسجد الدكتور محمد محمود بالهرم

مسجد الدكتور محمد محمود بالهرم بمنطقة الهرم يضم جمعية خيرية تابعة له، تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية لسكان المنطقة، فضلاً عن المساعدات للأسر المكفولة وللفقراء وغير القادرين من أهل الحي.

والمنطقة المحيطة يقطنها غالبية مسيحية، وهناك إقبال منهم على زيارة المسجد والاستفادة بخدماته.



"كرستينا"، واحدة من المترددين على المركز تقول لـ"المصريون"، مضيفة: "أنا وأهلي لو تعبانين بيجي نكشف هنا علشان أقرب والدكارتة اللي فيه حلوين، صدقيني إحنا مستريحين هنا، ولو مش لقينا التخصص اللي محتاجين ليه، بنروح مسجد السلام قريب من هنا وفي دكاترة حلوين دا، الرب يحميهم".

مستوصف راهبات نوتردام "السبع بنات"

العيادة الشاملة لراهبات نوتردام ديزابوتر "السبع بنات" تقدم خدمات علاجية متطورة بأسعار رمزية بأيدي نخبة من الأخصائيين والاستشاريين مع أحدث الأجهزة الإلكترونية في جميع التخصصات، باطنة - أطفال - أسنان - عيون - جلدية وتناسلية - نفسية وعصبية، جراحة عظام، علاج طبيعي وتخسيس، أشعة تلفزيونية وأشعة تشخيصية، تقاطع شارع الزهور ابن الكوراني علي سور المدرسة الراحة الأسبوعية الأحد، مواعيد العمل من 9 إلي 1 ظهرًا لتخصصات الأنف والأذن والحنجرة، ومن 5 إلى 10 مساءً جميع التخصصات".





ما سبق هو إعلان خاص بمستشفى "السبع بنات" الذي يعد أفضل مركز متخصص لعلاج الأنف والأذن منذ عشرات السنين، وهو معروف جدًا لدى الأجيال القديمة بتخصصه في علاج جميع أمراض الأنف والأذن والحنجرة برسم كشف بسيط، ويقبل عليه المسلمون للعلاج بصورة كبيرة.

وتعود بدايته إلى حوالي القرن وحقق شهرة واسعة، لما كان يضم من أطباء أكفاء، وكانت نشأته بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسميت عيادة "السبع بنات" بذلك الاسم إسنادًا إلى الراهبات السبع الفرنسيسكان اللاتي عملن في مجال الطب البشرى، وكن يقدمن الخدمات العلاجية للمرضى بأجر بسيط، ثم انتشر وأصبح له بعض الفروع المنتشرة في المحافظات، وفرعه في باب الشعرية يبدأ من ممر النخلة حتى آخر شارع ابن الكوراني.

وقال "محمود" أحد سكان المنطقة لـ"المصريون: "أنا أول ودني ما بتوجعني أنا أو أي حد من أهلي بنروح عليها علطول، الناس اللي فيها أساتذة، وحتي لو مش وجعاني متعود أروح أنضفها كل شهر على الأقل مرة، ده من ساعة جدي وهما شغالين والناس بتجيلهم من كل مكان، وكل اللي يخرج يقعد يدعي للدكاترة اللي فيها".

ويكمل جاره "أحمد"، قائلًا: "كل اللي ودنه تعباه ولا مش لاقي حل وعلاج لأي مشكلة في زوره ييجي هنا عندهم، هما ممتازين جدًا وكل اللي بيدخل عندهم بيخف بأمر الله، وبعدين كشفهم مش غالي أوي و أقل من اللي برة بكتير".

جمعية النهضة الروحية "الأنبا أبرام"

عيادات الأنبا أبرام التخصصية، تقع آخر شارع واصف سعد بجوار مترو المسرة، بمجرد دخول العيادة سيصادفك العديد من السيدات المحجبات في انتظار دورهن لتوقيع الكشف الطبي عليهن، فيما يعد دليلًا على ثقة لا توصف في هذا المكان، ودليلاً قويًا على الإخاء والحب المتواجد بين أطراف الشعب الذي لا يهتم ولا يفرق بينهم.





تجد الترحاب من الفتيات اللاتي يقفن في الاستقبال يجِبْن على أسئلتك باهتمام وتوجيه وحرص بالغ على توفير ما تحتاج إليه، عندما سألت إحداهن عن إمكان إجرائهم عمليةً في العين، أخبرتني بأن الخدمة غير متوافرة عندهم، لكنها نصحتني بأن أتوجه إلى مستشفى الساحل، وأسأل على الدكتورة ".." وهي ستوفر لي الدعم اللازم لإجراء العملية، وربما يتم إجراؤها مجانًا.

جولة أخرى في العيادة، والجزء الآخر منها "الدكتور عماد" والعلاج الطبيعي الذي يتواجد طوال الأسبوع عدا الأحد، صادفني أثناء خروجي، سيدة محجبة ونجلها، وكان يقوم بعمل جلسات طبيعية، استقبلني الطبيب بترحاب وعندما وصفت له بعض الأعراض في العمود الفقري، أخبرني بأنني أحتاج إلى جلسات طبيعية، دون أن أدفع ثمنًا للكشف، وأخبرني بأن الجلسة بـ 40 جنيهًا، وأنني أحتاج إلى 6 جلسات سيحتسبها لي بـ 200 جنيه فقط، ليؤكد بكلماته أن الرحمة المنبعثة من قلوبنا لا تفرق بين شخص وآخر.

المستوصف الخيرى

«جماعة الخدمة المسيحية بالجيزة»

على الرغم من ضيق مكان جماعة الخدمة المسيحية بالجيزة، وصغر مساحته، إلا أنه يمتلئ بالمترددين عليه، قبل الميعاد بساعة على الأقل لحجز المكان، ويستمر حتى ينتهي الأطباء من المرضى حتى وإن انتهى الوقت المحدد للكشف، ابتسامة دائمة على الوجوه، إجابة عن أي استفسار، إعطاء النصيحة المخلصة حتى لو ستكشف في مكان آخر.









تقول الحاجة أم إسراء لـ"المصريون": "أنا دايما باجي يوم الخميس علشان الدكتورة منال، ربنا يبارك لها يارب زيادة عن 20 سنة بأتعالج عندها، أنا وكل ستات العيلة، إحنا مش بنحب نكشف عند دكتور راجل، بنيجي هنا ونقولها علي اللي عندنا وعمرها ما خيبت معانا في كشف، ما شاء الله إيديها شفا، والعلاج اللي بتكتبه بلسم بيخففنا بسرعة الحمد لله، ربنا يرزقها الخير كله يا رب".

وتضيف "حنان" لـ"المصريون": "أنا كنت متعودة أروح لدكتور معين، بس لما تعبت مرة ومافيش علاج نفع معايا قالولي روحي مستوصف المسيحيين في الجيزة، جيت من كرداسة مخصوص علشان أكشف هنا، وكشفهم عادي مش غالي، والحمد لله النهارده الاستشارة، وخفيت وبقيت كويسة جدا، ربنايكرمهم يارب".

سان جوزيف

"عيادات سان جوزيف التخصصية"

على بالرغم من أن مركز سان جوزيف للعيادات الطبية التابع لكنيسة الفرنسيسكان بعابدين وتحديدًا في شارع محمد فريد، تم افتتاحهذ من حوالي عامين فقط إلا أنه حظي بشعبية كبيرة بين سكان المنطقة وغيرهم، ويرتاده الكثير من المرضى لتوقيع الكشف الطبي عليهم أو لعمل الجلسات الطبيعية التي يحتاجون إليها ويوصي بها أطباء سواء داخل المركز أو خارجه، والترحاب هو ما ستجده من كل من تتعامل معهم.





"والله ممتازين وكشفهم مش غالي، كل اللي في المنطقة هنا بيدخلوا يكشفوا فيه"، قالتها سيدة أربعينية لـ"المصريون" كانت في طريقها إلى داخل العيادة للمتابعة: "ما تخافيش ادخلي اكشفي دول بيراعوا ربنا جدًا في الكشف ومعاملتهم حلوة أوي".

وأكد محمد موظف في شركة أمام العيادة، أنه "إذا كانت هناك حالة طارئة فهم يلجأون للعيادة بسرعة، ويتم إسعاف الحالة على أحسن مستوى، دكاترة أخلاق فوق الوصف ربنا يحميهم، وأسعارهم مش عالية ولو حد ظروفه مش أوي بيعالجوه ببلاش، ربنا يبارك لهم يا رب".