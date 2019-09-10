الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

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الطيب حسين - متابعات

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المصريون

الاولمبى

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.

وسجلت العملة الخضراء تراجعًا طفيفًا المصري، في ختام التعاملات بقيمة بلغت قرشين.

وبلغ سعر صرف الدولار نحو 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.40 جنيه للشراء و 16.50 جنيها للبيع،بنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB .

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيها.

وفي يوم 2 يناير الماضي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في السوق المحلية نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، لكنه تراجع هذا الأسبوع ليصل إلى 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين.


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