» وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»

10 سبتمبر 2019 - 09:24 م

حقق المنتخب الأولمبي فوزًا وديًا على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت.

وسجل أسامة جلال هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 6 من أحداث المباراة.

منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، سبق وواجه المنتخب السعودي في ملعب السويس منذ أيام وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

شوقي غريب بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح، أحمد فتوح، أحمد رمضان، أسامه جلال، عمار حمدي، أكرم توفيق، محمود مرعي، رمضان صبحي، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.