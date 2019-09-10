  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

"أبو هاشم" يفجر مفاجأة مدوية عن الإخواني محمود حسين

بالوعة صرف

الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

سد النهضة

مصر: إثيوبيا "تراوغ" بمفاوضات سد النهضة

مركز الجلود

جلود المواشي ثروة مهدرة.. من المسئول؟ (تحقيق)

سعر الدولار

الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

ارشيفية

كنائس ومساجد.. الدين لله.. والعلاج للجميع بالمجان

السيسي

«السيسي» يدعو البرلمان للانعقاد في هذا الموعد

لحظة هروب نتنياهو

«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

منتصر

خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

السعودية

السعودية ترد على تداول لحم الخنزير في المملكة

حول ضم أراض من الضفة..

وزراء الخارجية العرب يدينون تصريحات نتنياهو

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصر: إثيوبيا "تراوغ" بمفاوضات سد النهضة

#

"حماس": تصريحات نتنياهو سياسة عدوانية على شعبنا وأرضه

#

«نتنياهو» يتوعد بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

#

هانت: تصريحات ترامب حول سفير البريطاني "قليلة الاحترام"

أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، الثلاثاء، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياھو، نيته ضم أراض من
الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرين إياها "تنسف عملية السلام".
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية علي المستوى الوزاري.
واعتبر المجلس أن ھذا الإعلان يشكل "تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتھاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد على أن ھذه التصريحات "إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسھا كافة".
وأعلن المجلس عزمه متابعة "ھذه التصريحات العدوانية الاسرائيلية الجديدة على نحو مكثف واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لھذه السياسات أحادية الجانب".
وحمل الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات ھذه التصريحات الخطيرة "غير القانونية وغير المسؤولة" ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، وللمرة الأولى تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".
وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية للجيش الليبي
» بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر
» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا
» نتنياهو يحذف فيديو هروبه من قصف مستوطنة أشدود
» بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة
» الكويت تسجل قضية ضد القنصلية المصرية
» مفاجأة.. اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه
» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية
» دعوات لإعادة النظر بعضوية إسرائيل في "الأمم المتحدة"
» نتنياهو ينهي كلمة انتخابية إثر إطلاق صواريخ من غزة
» وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية