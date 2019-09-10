» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية

سمع دوي انفجار، ليل الثلاثاء، قرب مقرالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"الأمريكية أنّ أعمدة دخان ارتفعت من مكان قريب من السفارة الأمريكية، عند الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي لأفغانستان.
ووقع الانفجار بالتزامن مع حلول الذكرى الثامنة عشر لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
كما تزامن هذا الافجار مع إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجأة قبل أيام، مفاوضات السلام الجارية مع حركة"طالبان" الأفغانية، وإلغاء لقاء سري، بين الرئيس الأفغاني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في كابل.
وتسيطر حركة طالبان على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.
وخلافا لرغبة "طالبان"بانسحاب جميع الجنود الأجانب، تسعى الحكومة الأفغانية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لقواتها الأمنية مع بقاء أعداد من الجنود الأمريكيين لمحاربة التنظيمات المتطرفة، مثل "داعش".
كما ترغب الحكومة بزيادة عدد القوات الأمريكية إذا لم تستجب "طالبان" لالتزاماتها بالاتفاق مع الولايات المتحدة. -