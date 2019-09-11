» مفاجأة.. اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عن تغريمها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب "تحريك وإثارة" جمهور الزمالك ودفعه لترديد عبارات خارجة، عقب نهائي كأس مصر الذي فاز فيه الزمالك على بيراميدز 3-0.



وورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 8/9/2019 م على ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والذي ثبت منه للجنة أن المباراة بدأت في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجة (3 / صفر)، وكان هناك حضورٌجماهيري للفريقين ، وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات والتي اطمأنت اليها اللجنة وهي: -

