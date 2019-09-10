الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

10 سبتمبر 2019 - 10:20 م

قال المهندس على حسين، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن سرقة «أغطية» بالوعات الصرف الصحي ظاهرة منتشرة ومتفشية في المجتمع المصري، مطالبًا بتكاتف الجهود للقضاء عليها.



وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن «اللصوص يسرقون فيما لا يقل من 5500 غطاء على مستوى القاهرة، بمعدل 15 غطاء في اليوم الواحد».

