» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا

11 سبتمبر 2019 - 12:10 ص

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الصواريخ الروسية «إس-400».



وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض، ردا على احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب «إس-400»: «ننظر في هذا الأمر، لا أنوي التعليق على أي قرارات معينة، لكننا ندرس هذه المسألة»، وذلك بحسب مداد نيوز.

