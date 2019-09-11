"أبو هاشم" يفجر مفاجأة مدوية عن الإخواني محمود حسين

11 سبتمبر 2019 - 12:35 ص

أكد المستشار عماد أبوهاشم، المنشق عن الإخوان، والعائد من تركيا، أنه كان يرى اتهامات متبادلة بالسرقة بين عناصر الإخوان في تركيا.



وأوضح «أبوهاشم»، خلال حوار تليفزيوني: «محمود حسين أحد المتهمين بالسرقة في تركيا من جانب الإخوان، بعد تأسيسه لقناة وطن»، متابعًا: «محمود حسين يمتلك عمارة في أرقى أحياء إسطنبول، كأنها قصر بـ 2 مليون دولار، ويمتلك مدارس في مصر حتى الآن».

