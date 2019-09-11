"سي أن أن" تكشف: واشنطن جندت مسؤولًا روسيًا رفيعًا

11 سبتمبر 2019 - 06:40 ص

كشفت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس، عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى أيه» جندت مسؤولاً رفيع المستوى بالرئاسة الروسية كجاسوس، وأنها عمدت إلى إخراجه من روسيا بسبب سوء تعامل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الملفات الاستخباراتية السرية، وإمكانية كشفه.



وأضافت الشبكة أن قرار إخراج الجاسوس من روسيا جاء بعد لقاء جرى فى «البيت الأبيض»، مايو 2017، بين «ترامب» ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والسفير الروسى فى الولايات المتحدة حينها، سيرجى كيسلياك، نوقشت خلاله ملفات استخباراتية غاية السرية.



وأوضحت، أنه برغم أن ما تمت مناقشته لم يتضمن الحديث عن الجاسوس الروسى، فإنه أثار تحذيرات سابقة لمسؤولين استخباراتيين من الخطر المحتمل لكشف الجاسوس، وفى هذا الوقت، أخبر مايك بومبيو، مدير «سى آى أيه»، حينها، مسؤولين كبار بإدارة ترامب أن الكثير من المعلومات بدأت تتكشف بشأن الجاسوس، وأن إخراجه هو الحل الأمثل لحمايته، ووصفت «سى إن إن» عملية إخراج الجاسوس بالـ«معقدة».

