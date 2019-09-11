خبير تكنولوجيا المعلومات يكشف أهمية التحول الرقمي في مصر

11 سبتمبر 2019 - 01:10 ص

كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التحول الرقمي، قائلًا إن كافة المعاملات ستقدم بسهولة ويسر للمواطنين، وبوقت أقل، متابعًا: "يتم تأسيس الشركة في ساعة، بعد أن كانت تستغرق وقتًا طويلًا".



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون إيه"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعاملات التي كانت تستغرق أسبوع ستستغرق ساعة واحدة في نظام التحول الرقمي.



وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي يوفر أموال طائلة على المواطن، ويوفر عليه جهد كبير، بالإضافة إلى الحد من الفساد والرشاوي، وتوفير الأمان التام والسهولة التامة للمواطنين.



وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أن سلسلة الإجراءات تتم في دقائق معدودة وبأقل وقت وأقل مجهود في التحول الرقمي، موضحًا أن من مخاطر المعاملات الذكية هي مشكلة اختراق المعلومات الشخصية أو المالية للمواطن.



ولفت "مصطفى"، إلى أنه يتم إنفاق أموال كثيرة على البنية التحتية حتى تكون معلومات المواطن في آمان تام، مؤكدًا أنه سيتم تأمين المعلومات بشكل كامل.



وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات،: "نخطو خطوات إيجابية نحو تنفيذ التحول الرقمي بصورة شاملة"، مشيرًا إلى أن الرقمنة لها دور كبير في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.



وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن غسيل الأموال لا يتم إلا بمعاملات نقدية، وكذلك الإرهاب، مؤكدًا أن التحول الرقمي من خطوات تجفيف منابع الإرهاب.







