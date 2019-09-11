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"أبو هاشم": الإخوان يستخدمون النساء في هذا الأمر الخطير

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المصريون ـ متابعات

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فجر عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، مفاجأة مدوية عن تجارة جماعة الإخوان الإرهابية في كل الأنشطة غير المشروعة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تعمل في كل شيء لتحصل على المال حتي لو كانت تجارة المخدرات.
وقال "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "الجماعة لا تفرق بين الأنشطة الحلال أو الحرام، كل ما يهمها الحصول على المال"، لافتًا إلى أن الجماعة تستخدم النساء في تهريب المخدرات والممنوعات لتركيا.
وتابع: "إحدى الفتيات من الجماعة كانت تهرب مخدرات على الحدود السورية- التركية، وتم القبض عليها، ولذلك تدخل المستشار الإخواني أيمن الورداني واتصل بأحد معارفه من تركيا لإخراجها".
ووصف القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، الجماعة بأنها عصابات مافيا تعمل على شراء العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد.


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