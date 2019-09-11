بطريقة مختلفة نيويورك تحيى ذكرى 11 سبتمبر

11 سبتمبر 2019 - 09:45 ص

أشعلت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الأضواء إحياءً لذكرى الثامنة عشر لهجمات مركز التجارة العالمى ومبنى البنتاجون، والمعروفة عالميًا بـ «هجمات 11 سبتمبر».

وتحرص نيويورك على تخليد تلك الذكرى من خلال إطلاق أضواء مشعة كل سنة، لكن هذه الطريقة باتت تتعرض لانتقادات واسعة، بسبب التداعيات البيئية.

وتؤثر هذه الأضواء المشعة على حركة الهجرة، التي تقوم بها الطيور خلال هذه الفترة من السنة فى سماء المدينة.

وتعد هجمات 11 سبتمبر 2001، هى الأعنف فى تاريخ الولايات الأمريكية، حيث أسفرت عن مقتل 2996 شخصًا وجرح الآلاف، ففيها توجهت أربع طائرات نقل مدنى تجارية لتصطدم بأهداف محددة نجحت فى ذلك ثلاث منها، كانت تلك الأهداف هى برجى مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.