فنانة شهيرة: أتعرض لـ"تجسس" منذ 20 عامًا

صدمت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها بتصريحات "خطيرة" لها، حيث كشف عن محاربتها من قبل فنانة أخرى لم تسمها، على مدار 20 عامًا، موضحة أن هذه الحرب بلغت ذروتها.

وقالت المطربة لطيفة، إنها تعرضت لحرب وتجسس منذ 20 عامًا ومستمرة حتى الآن، ووصل إلى أدق التفاصيل الحياتية من قبل فنانة تعرفها جيدًا، ممتنعة عن الكشف عن اسمها.

ووجهت الفنانة التونسية لها رسالة: «اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حالة وبلاش أذية».

ولفتت إلى أن ما أزعجها أن الأمر وصل إلى اتصالها بملحن يعمل معها على ألبومها الجديد لمعرفة ما تحضر له قبل طرحه.