فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وتثير الجدل.. تعرف عليها

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رحمة حسن
رحمة حسن

متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنانة الشابة، رحمة حسن، حالة من الجدل، بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي مرتدية الحجاب.

وظهرت رحمة في الصورة وهي تقف وسط المسجد تشاهد المعمار الأثري، وقد كانت ترتدي الحجاب، وكتبت: "القاهرة القديمة.. كانت جميلة كالعادة".

كما ظهرت في صورة أخرى مع صديقاتها، وعبر الجمهور عن إعجابه بشكلها وهي مرتدية الحجاب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رحمة حسن الدرامية كانت من خلال ظهورها في مسلسل "سابع جار"، الذي ‏حاز ‏على نسبة ‏مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني ‏عادل، ‏نيقولا معوض، هيدي كرم، ‏قصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، ‏منة ‏إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين ‏خان، ‏هبة يسري.‏ ‎




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