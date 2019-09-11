فيديو هروب نتنياهو من المنصة عقب إعلان ضم غور الأردن

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نتنياهو
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نتنياهو

هروب

المنصة

غور الأردن

أظهر مقطع فيديو  اندفاع الحراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في جنوب إسرائيل.

وجاء ذلك عقب إعلان نتنياهو  لضم غور الأردن، حيث وقع الحادث أمس الثلاثاء عقب دوي صفارات الإنذار؛ للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من غزة.

وبحسب موقع قناة "الحرة"، لم يصب نتنياهو بأذى، وعاد بعدها بدقائق لمواصلة كلمته التي كان يبثها حزب ليكود اليميني، الذي يتزعمه على الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة جاءت قبل أسبوع واحد من الانتخابات، والتي أثارت اتهامات من خصومه السياسيين بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود على جنوب إسرائيل.

وصرح الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود؛ حيث مقر التجمع الانتخابي، ومدينة عسقلان الساحلية جنوبي أسدود، وأن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ تصدى لهما.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، إذا فاز بفترة جديدة في انتخابات 17 سبتمبر الجاري. 

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