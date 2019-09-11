عطية لـ"شريف عامر": حد ضربك قبل كدا

11 سبتمبر 2019 - 10:13 ص





أعرب الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، عن رفضه لضرب بعض المعلمين للطلبة في المدارس.



وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، بأنه لم يتعرض للضرب من أي مدرس طيلة مشواره التعليمي .



وتابع"عطية " قائلاً: "عمري ما اضربت من مدرس، لو كنت اتضربت مكنتش كملت تعليم ، أرفض صورة المدرس الذي يمسك عصا أمام تلاميذه لأنه مش داخل على بهايم".



وداعب عطية الإعلامي قائلاً: "أنت حد ضربك قبل كدا من المدرسين"، ليرد الإعلامي ضاحكًا: "مش في كل الأحوال يعني".

