» عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"

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عبير صبري
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انستجرام

جهنم

عبير صبرى

من جديد، دخلت الفنانة عبير صبري، في مجادلة مع أحد متابعيها، وصلت إلي التلفظ بألفاظ "غير لائقة" بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة: "ومن يكتشفك؟ أنت.. من يحبك أنت.. أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه.. ذاتك".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة منهم من أشاد بجمال إطلالتها والبعض الآخر جاءت تعليقاته مهاجمة لها.

فجاء تعليق إحدى المتابعات التي كتبت لها: ” على جهنم عدل”.

لترد عبير صبري بقوة على تعليقها قائلة: ”جهنم تشيلك وتتحرقي فيها".

وحاول عدد من جمهورها تهدئتها ودعوتها إلى تقبل جميع الآراء.. لترد قائلة: ”واتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما”.


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